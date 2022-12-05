بالرغم من تدخل الجامعة.. التذاكر تقض مضجع المشجعين المغاربة في قطر

هبة بريس ـ رياضة

ما يزال مشكل تذاكر مباراة المنتخبين المغربي و الإسباني برسم ثمن نهائي مونديال قطر يؤرق بال الجماهير المغربية و ذلك بالرغم من التدخل الإيجابي الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و ما يزال الآلاف من المشجعين المغاربة يبحثون بشتى الطرق عن تذكرة لحضور المباراة التي ستجرى في ملعب المدينة التعليمية ذو الطاقة الاستيعابية المحدودة.

و رغم ضغط الجامعة على الفيفا الذي أثمر تخصيص خمسة آلاف تذكرة إضافية للجماهير المغربية، غير أن طرحها للبيع في موقع الفيفا سمح لجماهير دول أخرى باقتنائها و في مقدمتها الهند رغم عدم مشاركة منتخبها.

و يعمد مقتنو التذاكر الأجانب لإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمنة خيالية و هو ما ضاعف محنة الجماهير المغربية التواقة لدعم الأسود من قلب الملعب لتحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم الوطنية.

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