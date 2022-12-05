الركراكي عن حكم مباراة إسبانيا: قدم مباراة جميلة امام كرواتيا

هبة بريس - القسم الرياضي

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الأرجنتيني، فيرناندو راباليني، لإدارة مباراة المنتخب المغربي وإسبانيا، غد الثلاثاء برسم ثمن نهائي كأس العالم بقطر.

وفي رده على سؤال صحافي حول الطاقم التحكيمي للمباراة قال وليد الركراكي بأن التحكيم جزء من اللعبة , وان الحكم الارجنتيني قدم مباراة جميلة امام كرواتيا , كما ان خيرت الحكام في العالم هم الحاضرون في هذه البطولة لهذا يجب التركيز على ما هو اهم .

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