جمعية تفجر فضائح خطيرة بجامعة ابن طفيل ومطالب بفتح تحقيق مركزي
حصلت جريدة ” هبة بريس” على نسخ من رسالة موقعة من “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”، موجهة إلى المفتش العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تطالب إيفاد لجنة تفتيش إلى جامعة إبن طفيل بالقنيطرة، و توجه الرسالة اتهامات خطيرة لرئيس الجامعة المنتهية ولايته الثانية.
هذه الإتهامات أشارت كذلك الى نائب الرئيس الذي قدم ترشيحه لخلافة الرئيس الميداوي، و المتورط حسب الجمعية في التلاعب بالمناصب المالية عن طريق تنظيم مباريات توظيف برئاسة الجامعة بدل تنظيمها من طرف العمداء و المدراء المتحكم فيهم من طرف الرئيس و نائبه الحلوي، نفس النائب هو من يتولى الصفقات العمومية التي يمررها لشركة صهر الرئيس بطرق وصفت بالغير قانونية دائما حسب رسالة “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”.
و من أخطر اتهامات الجمعية لنائب الرئيس الحلوي، المرشح الحالي لخلافة الرئيس الميداوي، في شبهة طريقة توظيف إبنة صاحب حانة بالقنيطرة.
في نفس السياق، تحمل الجمعية للرئيس و لنائبه مسؤولية الخروقات في الصفقات العمومية التي لا تتم عن طريق طلبات العروض و تستأثر بها شركات قيل أنها مقربة من الرئيس، مع تحويل عائدات كراء الملاعب الرياضية و المسرح التابعين للجامعة لمقربين من الرئيس، أغلبهم مكلفون بمهام أشباح لا يقومون بأية مهمة فعلية، و تسترسل الجمعية في صك الإتهام للرئيس و نائبه باتهامهما بالتواطؤ من أجل تبديد ميزانية الجامعة في صفقات مشبوهة و بأثمنة خيالية مستشهدة بصفقة مجسمين لا يتجاوز ثمنها 20 مليون، صرفت الجامعة عليهما 500 ميلون سنيتم و تخصيص ميزانية 250 مليون لأعمال صيانة المساحات الخضراء، و تكليف مدير التراث خارج الضوابط القانونية بتدبير ميزانية تتجاوز 700 مليون سنتيم رغم إحالته على التقاعد و التمديد له ضدا عن القانون.
و في اتصال “هبة بريس” بأحد الأساتذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أكد هذا الأخير أن الجامعة تعرف تسيبا خطيرا في التدبير المالي و الإداري و البيداغوجي، و أن الزبونية و المحسوبية متفشية في عمليات التوظيف و أعطى على سبيل المثال توظيف ابنة مسؤول بالجامعة تتوفر على مقال علمي وحيد مقارنة بالمنافسين الذين تم إقصاءهم يتوفرون على ملفات علمية جد مشرفة، و صرح بعد طلب عدم ذكر إسمه أن المناصب تصنع على المقاس، كما أكد على ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وزارية لتقف على الملفات العلمية لمن تم توظيفهم كأساتذة جامعيين في عهد الرئيس المنتهية ولايته و مقارنتها بالملفات التي تم إقصاء أصحابها، الشيء الذي أدى إلى تدهور مستوى التعليم و البحث بالجامعة و يشكل جناية في حق الطلبة و الأساتذة الباحثين الجادين.
و أضاف الأستاذ الجامعي أن صرف الميزانية لا يتوجه إلى التجهيزات الضرورية و حاجيات الطلبة و الأساتذة بل يتم تبديده في صفقات بعيدة عن الجانب العلمي أو البيداغوجي و أن أبسط هذه المتطلبات يتم رفضها من طرف العمداء و المدراء الذين لا يقومون إلا بتنفيذ تعليمات الرئيس و نائبه النافذ.
و استرسل المتحدث بمرارة أن ما يقع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يحدث بنفس الطريقة و نفس المنهجية بجامعات أخرى يتحكم فيها رؤساء شكلوا لوبي متشابك داخل الجامعة المغربية، و طالب في الأخير بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية الجامعات المغربية التي تحولت إلى محميات خرجت عن سيطرة الوزارة الوصية في عهد الوزيرين السابقين.
للإشارة فالوزير الحالي يعرف مواجهة مفتوحة من طرف رؤساء بعض الجامعات الذين قاطعوا أنشطة نظمتها الوزارة في تحد صريح للسلطة الحكومية الوصية عن القطاع.
هل ستستجيب الوزارة لرسالة “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”، و هل ستتحرك مؤسسات الرقابة للتحقق من هذه التهم التي قد تجر المتهمين بها إلى مقصلة العدالة في حال ثبوتها؟.
8 تعليقات
قدمت عشرات التقارير حول الفساد في التعليم ولم يهتم بها احد
بل وتم عرصها داخل البرلمان ولم يحرك احد ساكنا
سبق وان قلنا لكم من الصعب اصلاح منظومة التعليم لانها مملوؤة باللوبيات الذبن لا يريدون اصلاح هذه المنظومة.زيادة للصحة.
شكرا هبة بريس
الجمعية موضوع الطلب على مقاس
يرأس هذه الجمعية الحقوقية عبد الحفيظ رحال وهو استاذ ملحق بجامعة مولاي سليمان ببني ملال ،الذي سنوافيكم بمجموعة تقارير دقيقة عن هذا الرجل وكيف.
سبحان الله استاذ في الجامعة لا يعرف عن جامعة بن طفيل شيء يستطيع ان يكيف تهم كما يشاء ،يدون ادنى وثيقة .كل هذا ينبع من جهة واحدة تعلم الجامعة أسبابه وكيف يشتغل وماذا سيفعل ايضا.
لانهم يبحثون عن مسوغات ومشجب للنيل من الجامعة باعتبارها حققت قفزة نوعية على كل المستويات وحصلت الرتبة الأولى وطنيا وغيرها من التميز ..كل هذا لم يشفع للجهات الوصية التي قررت بطريقها ان تفعل ما تفعل وتقاضي من تقاضي …اخ
بل الجامعة لها حق مقاضات كل من سولت له نفسه التقليل منها ، البلد يحكمه القانون ، ولا شيء سواه وهذا التشويش لن يثني الجامعة عن السير في خطاها التدبيرية وفي احترام تام للقوانين المنظمة لها .
أما صك الاتهامات فيكفي ذكر إسم رئيس هذه الجمعية على محرك البحث لتتضح الصورة للقراء ، وتبرز الحقيقة التي قلنا انها مخدومة من جهة ربما تحمل غلا على الجامعة بسبب او بآخر، ومادامت الجامعة محققة اهدافها بكل فخر على كل مستوى ، فطبيعي ان يطفو للسطح من يعادي كل مؤسسة ناجحة وللاسف أحيانا من جنسها ، فقط للنيل من ما حققته على ارض الواقع وفق الرؤية الملكية لصاحب الجلالة نصره الله وتوصيات لجان القطاع.
الجامعة تشتغل وستبقى تشتغل ولا تود الخوض في الجزىيات والبحث في الماء العكر ولا في ما تدعي الجمعية التي تفرغ لها صاحبها ضدا على الجامعة.هو رجل حقوق ، وللاسف ان يصل الجسم الحقوقي الى هذه الدونية ويصبح اداة في ايادي اشخاص كالألعوبة ، يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الملجس الحقوقي لتتضح الصورة .
هذا الميراوي علاش قاد، فينما كانت شي جامعة ناجحة تيتحرك بهادشي
بن طفيل ولات مزيان بزااف
مول الجمعية الحقوقية استاذ في جامعة وعندو جمعية حقوقية
بلاد لعجب
اودي لبغتو طيحوه طيحوه ولبغيتو ترفعوه ترفعوه
حقوق آخر زمان وخلاص
ولات غير تفلية واش هذا وزير ؟
هاد الميراوي مضسرو وهبي بزااف
كامل خواضات الله يجعل سلامة .عند بالو معايقش بيه الشعب كلام المهداوي في يوتوب صحيح فيه لقوالب وتيعرف يفبرك ملفاة وسير نعل شطان من المحاكة وبعد على رؤساء الجامعات لطلع ليهم دم منك وشوهتي الوزارة وعطيان فلوس الاعلام كلشي كلا منك غير باش ينافقوك شوف غير شي بلان جديد
راه قرا في فرنسا ، عندو تعليمات يهدم الجامعة وضروري ويقضي على الناجحين فيها هههه الاستعمار راه خطير عندو جيوب مقاومة ..شوية يهرب لفرنسا واش عقلتو شحال كان يشد من فرنسا ملي كان في جامعة القاضي عياض ؟ عندو جوج خلصات
تيدير الخدمة ويبغي خلاصها دوبل
ولمغاديش ياكل غيمشي فرنسا بحال خوتو وزيد عليه حتى بن موسى هادو خطيرين في المسؤولية
فضيحة هههه واش بصح لفجر لفضيحة سميتو رحال حفيظ فايت دعاه باه من أكدز هادشي لشفت في عوغل هههه واستاذ قاليك حتى قرا في فرنسا
وليدات ماما فرنسا معاونين على الفضيحة …ومقادين شغلهم
ميراوي مجبد ههه مطور وخطير