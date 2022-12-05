الكشف عن حكم مباراة المغرب وإسبانيا

2022-12-05 / 12:01
1
هبة بريس - وكالات

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني، لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا غدا الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال “قطر 2022”.

وسبق لراباليني أن أدار مباراة المغرب وكرواتيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيساعد راباليني في مباراة الغد، مواطنيه خوان بابلو بيلاتي، ودييغو بونفا، أما الحكم الرابع فهو البرازيلي رافاييل كلاوس.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد “الفار”، الأرجنتيني ماورو فيغليانو، بمساعدة الكولومبي نيكولاس غالو، مع تواجد التشيلي خوليو باسكونان، والأوروغوياني نيكولاس تاران.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالرغم من تدخل الجامعة.. التذاكر تقض مضجع المشجعين المغاربة في قطر

بالرغم من تدخل الجامعة.. التذاكر تقض مضجع المشجعين المغاربة…

2022-12-05 / 15:14
Photo of الإسباني كارلوس سولير: المباراة أمام “الأسود” ستكون صعبة

الإسباني كارلوس سولير: المباراة أمام “الأسود” ستكون صعبة

2022-12-05 / 14:46
Photo of أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نفس توقيت مباراة إسبانيا

أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نفس توقيت…

2022-12-05 / 14:21
Photo of وكالة الأنباء الفلسطينية: “المغرب مطالب بأن يصنع التاريخ للعرب كافة”

وكالة الأنباء الفلسطينية: “المغرب مطالب بأن يصنع التاريخ للعرب…

2022-12-05 / 14:15
Photo of الركراكي: “سعيد بمواجهة مدرب بقيمة لويس انريكي”

الركراكي: “سعيد بمواجهة مدرب بقيمة لويس انريكي”

2022-12-05 / 13:29
Photo of الركراكي عن حكم مباراة إسبانيا: قدم مباراة جميلة امام كرواتيا

الركراكي عن حكم مباراة إسبانيا: قدم مباراة جميلة امام…

2022-12-05 / 13:05
Photo of الركراكي: مباراة إسبانيا ستكون قوية وسنلعب لإسعاد المغاربة

الركراكي: مباراة إسبانيا ستكون قوية وسنلعب لإسعاد المغاربة

2022-12-05 / 12:46
Photo of بيدري: المغرب فريق غير مشهور لكنه منافس معقد

بيدري: المغرب فريق غير مشهور لكنه منافس معقد

2022-12-05 / 10:59
Photo of السعودية تنفرد بسباق استضافة كأس آسيا 2027

السعودية تنفرد بسباق استضافة كأس آسيا 2027

2022-12-05 / 10:21
Photo of لاعب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة ومتكافئة

لاعب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة ومتكافئة

2022-12-05 / 10:14

تعليق واحد

  1. اي كل الحكام من اصول اسبانية او برتغالية ارجو الا ينحازو لاسبانيا.
    رغم كل شيئ الله معنا انشاء الله ستفوز الاسود!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق