حصريا..ربيع القاطي نجم الجزء الثاني من “لمكتوب”

نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية أن النجم المغربي ربيع القاطي انضم مؤخرا إلى طاقم عمل المسلسل الرمضاني “لمكتوب”.

و أضافت المصادر ذاتها، أن للقاطي دور رئيسي في الجزء الثاني من المسلسل الدرامي، حيث سيجسد دور زوج الفنانة دنيا بوطازوت التي تلعب شخصية “الشيخة”.

و واصل المتحدث عينه، أن المتفرج المغربي سيفاجىء من الشخصية التي سيتقمصها الفنان المغربي، إذ أنه سيظهر بشكل و دور مختلف تماما عما ألِفه الجمهور.

و الجدير بالذكر أن المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي جرى بثه على القناة الثانية طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تميز بحبكة درامية جرت المتفرج المغربي من أول حلقة.

وبالرغم من الجدل الذي أثاره إلا أنه استطاع أن يتصدر قائمة الأعمال المغربية الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إضافة إلى تصدره الطوندونس المغربي عبر موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب لأكثر من مرة.

و يشار أن مجموعة من الفنانين شاركوا بالجزء الأول من العمل أبرزهم : دنيا بوطازوت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، سلوى زرهان، ندى هداوي، هند بن اجبارة، سكينة درابيل، رفيق بوبكر، أيوب كريطع و أنس الحمدوشي.

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