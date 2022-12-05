في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. أمير قطر يستقبل الرئيس الإماراتي

2022-12-05 / 11:21
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هبة بريس - وكالات

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة رسمية منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العُلا التي استضافتها السعودية.

وكشفت المصادر الرسمية القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، تقدم مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد بن زايد وصل الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري.

وفي فبراير 2021 عقد أول لقاء بين الإمارات وقطر، في الكويت للتباحث حول متابعة مخرجات بيان “العلا”.

وبحث الجانبان في أول لقاء يجمع البلدين بعد المصالحة “الآليات والإجراءت المشتركة”، بهدف الحفاظ على “اللحمة الخليجية، وتطوير آليات العمل الخليجي المشترك، وبما يحقق الاستقرار والإزدهار في المنطقة”.

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