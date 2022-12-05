الملك: متمنياتنا للشعب التايلاندي بمزيد التقدم والازدهار

2022-12-05 / 11:04
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوشاويوهوا، عاهل مملكة التايلاند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة التايلاند عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب التايلاندي بمزيد التقدم والازدهار.

وأكد جلالة الملك في هذه البرقية حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع عاهل مملكة التايلاند “من أجل المضي قدما في ترسيخ أواصر الصداقة والتقدير المتبادل التي تربط بين بلدينا، والارتقاء بتعاونهما الثنائي لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

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