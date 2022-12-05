مراكش.. إيقاف شرطي ساعد مواطن جزائري على مخالفة قانون الإقامة

2022-12-05 / 09:56
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هبة بريس

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة يعمل بمطار مراكش المنارة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة والتواطؤ مع مواطن أجنبي لمخالفة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

وكانت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة قد أوقفت مواطنا فرنسيا من أصل جزائري بعد الاشتباه في مخالفته قانون الدخول والإقامة بالمملكة المغربية، بعدما أدلى بجواز سفر يحمل طابعا مشكوك فيه لولوج التراب الوطني، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات والخبرات التقنية لتوقيف مقدم شرطة يشتبه في تواطئه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بكل من الشرطي المخالف والمواطن الفرنسي من أصل جزائري تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من شبهة التواطؤ الإجرامي في هذه القضية، وتوقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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