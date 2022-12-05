بانون: لدينا كل العزم من أجل تقديم مباراة قوية أمام إسبانيا 

2022-12-05 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

أبدى بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، ثقته التامة في قدرة “أسود الأطلس” على تقديم مستويات طيبة في لقاء إسبانيا بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وقال بانون في تصريحات لوكالة “إرم نيوز”، إن المنتخب المغربي لديه كل العزم من أجل تقديم مباراة قوية أمام إسبانيا موضحاً أنه واثق في دعم الجماهير المغربية لأسود الأطلس.

وأضاف مدافع المغرب “الجميع يعلم أن الجماهير المغربية لديها شغف كبير لكرة القدم فهم يعشقون اللعبة لأقصى درجة والحضور الجماهيري في مباريات الدوري المغربي مرتفع”.

وتابع “أشكر قطر على تسهيلها حضور الجماهير العربية والتنظيم المميز للمونديال والحقيقة أنني لست مندهشاً من الحضور الجماهيري المغربي لأننا وجدنا الدعم ذاته تقريباً في مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي وكنا نلعب كأننا في المغرب”.

وواصل “الجمهور المغربي كان سيقف خلفنا أيضاً لو لعبنا في أي دولة أخرى وأكبر دليل على ذلك أن المنتخب المغربي نال حضوراً كبيراً في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا قبل 4 أعوام رغم بعد المسافة”.

وأشار إلى أن نصائح المدرب وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، للاعبين تتمثل باستمرار في ضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر والاهتمام بكافة التفاصيل وعدم المساح للمنافس باختراق الدفاعات أو السيطرة على الكرة بشكل تام.

وأوضح أن المنتخب المغربي يعكف على دراسة وتحليل المنتخب الإسباني، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل قوة “لاروخا” وقدرات اللاعبين الإسبان.

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‫9 تعليقات

  2. نتمنى لكم كل التوفيق ويجب عليكم التركيز اكثر لان اسبانيا خصم قوي جدا..

  5. نتمنى من كل العرب ان يدعوا ويدعموا للمنتخب الوطني المغربي لانه يمثل افريقيا والعرب..

  8. نتفاءل خيرا لمنتخبنا المغربي ضد اسبانيا بثلاثية نظيفة في شباك الاسبان..

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