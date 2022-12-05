بتسعيرات مرتفعة.. مقاهي تطرح تذاكر متابعة مباراة “الأسود”

2022-12-05 / 09:35
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن عددا من أرباب المقاهي والمطاعم، استغلوا مناسبة المونديال لضمان مداخيل إضافية ومهمة.

مناسبة هذا الحديث، إقدام عدد من المقاهي على فرض تسعيرات معينة مقابل تمكين الزبناء من متابعة مباريات المنتخب الوطني.

ولم تكتف المقاهي بفرض تسعيرات محددة لمشروباتها، حيث أقدمت أخرى على طرح تذاكر تتراوح بين 50 و100 درهم لضمان مقعد بالمقهى ومشاهدة مباراة أسود الأطلس.

تجاوزات هذه المقاهي التي تتزامن وأزمة اقتصادية تواجهها شريحة عريضة من المواطنين، أثارت سخط واستياء المغاربة الذين توعدوا بمقاطعة هذه المقاهي وطالبوا الجوات المعنية بالتدخل ووضع حد لمستغلي المناسبات والأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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‫2 تعليقات

  2. نعم هؤلاء اللصوص يستغلون المواطن ويجب مقاطعة كل من يستغل متل هذه المناسبات

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