طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، الريف، غرب الواجهة المتوسطية، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما سيظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية مع تكون صقيع محليا أو ما يسمى بالجريحة .

وستتشكل بعض الكتل الضبابية بالسواحل الجنوبية، مع سقوط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير .

ويتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما الى قوية بالسهول الشمالية والوسطى، بالمنطقة الشرقية وبالأطلس مع تناثر بعض الحبات من الغبار بالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، والمنطقة الشرقية، ما بين 11 و17 درجة بوسط وجنوب البلاد. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

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