مونديال قطر….الاعلام الاسباني يصف مقابلة المغرب بالمواجهة مع الأمم المتحدة

2022-12-04 / 22:46
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خرجة اعلامية وصفت بالغريبة، وصفت جريدة اعلامية اسبانية بأن المباراة التي ستجمع منتخبهم بالمنتخب الوطني المغربي الثلاثاء المقبل، هي بمثابة مواجهة مع الأمم المتحدة.

حول هذه الخرجة الاعلامية، كتب عمر الشرقاوي تدوينة قال فيها: “سم الاعلام الإسباني، قالك اسبانيا في مواجهة الأمم المتحدة، لحقاش حسبوا 14 دولة ولدوا فيها ابناء المنتخب المغربي، لا يعرفون ان المغربي ولو يولد في الفضاء فإن ارتباطه بوطنه لا ينقطع”.

ويذكر، أن المنتخب المغربي حقق انجاز استثنائيا بمروره للدور الثاني متزعما المجموعة السادسة، ليواجه الثلاثاء المقبل الفريق الاسباني.
انجاز المنتخب الوطني والروح الوطنية التي أظهرها لاعبوه، نالت استحسان الجميع، ووحدت شعوب العالم العربي والافريقي على كلمة سواء، هي أن العرب قادمون وقادرون على تحقيق المستحيل.

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‫11 تعليقات

  1. هههه الم يرى الاعلام الاسباني دييغو كوستا .الكانترا انسو فاتي امريك لابورت

  4. ستكون مبارة قوية جدا بين المنتخبين المغربي والاسباني ونتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي..

  6. إن شاء الله بالارادة والعزيمة والروح القتالية والانسجام يتحقق المراد مربوحة إن شاء الله ..

  7. أكيد إنشاء الله المنتخب المغربي لهم كل القدرات و الكفاءات و الذكاء للتغلب عليهم بإذن الرحمان..

  11. في نظري المقابلة ستذهب لضربات الترجيح وبونو او المحمدي منير سيكون في الموعد إن شاء الله..

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