مونديال قطر….الاعلام الاسباني يصف مقابلة المغرب بالمواجهة مع الأمم المتحدة

2022-12-04 / 22:46
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خرجة اعلامية وصفت بالغريبة، وصفت جريدة اعلامية اسبانية بأن المباراة التي ستجمع منتخبهم بالمنتخب الوطني المغربي الثلاثاء المقبل، هي بمثابة مواجهة مع الأمم المتحدة.

حول هذه الخرجة الاعلامية، كتب عمر الشرقاوي تدوينة قال فيها: “سم الاعلام الإسباني، قالك اسبانيا في مواجهة الأمم المتحدة، لحقاش حسبوا 14 دولة ولدوا فيها ابناء المنتخب المغربي، لا يعرفون ان المغربي ولو يولد في الفضاء فإن ارتباطه بوطنه لا ينقطع”.

ويذكر، أن المنتخب المغربي حقق انجاز استثنائيا بمروره للدور الثاني متزعما المجموعة السادسة، ليواجه الثلاثاء المقبل الفريق الاسباني.
انجاز المنتخب الوطني والروح الوطنية التي أظهرها لاعبوه، نالت استحسان الجميع، ووحدت شعوب العالم العربي والافريقي على كلمة سواء، هي أن العرب قادمون وقادرون على تحقيق المستحيل.

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