AL KHOR, QATAR - DECEMBER 04: Ismaila Sarr of Senegal heads a chance at goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between England and Senegal at Al Bayt Stadium on December 4, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by James Williamson - AMA/Getty Images)

إنجلترا تفوز على السينغال وتضرب موعدا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم

2022-12-04 / 22:22
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هبة بريس - الرياضة

تأهل المنتخب الإتجليزي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على السينغال بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور الـ 16.

افتتح جوردان هيندرسون التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 38، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يوقع بوكايو ساكا الهدف الثالث للأسود الثلاثة في الدقيقة 57.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في دور الربع مع المنتخب الفرنسي، الذي كان قد فاز على بولندا بثلاثة أهداف لواحد.

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تعليق واحد

  1. مدافعي السنيغال ارتكبوا أخطاء بالجملة هم سبب الخسارة.خطوطهم كانت متباعدة وكثرة التمريرات الخاطئة كل هذا استغله الانجليز الذي لعب على الهجومات المضادة السريعة.تنظيم دفاعي ووسط الميدان وتفادى الاخطاء واللعب على الهجومات المضادة السريعة الفعالة من طرف النصيري او شديرة ضد الاسبان سنفوز ان شاءالله.

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