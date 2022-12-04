إنجلترا تفوز على السينغال وتضرب موعدا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم

هبة بريس - الرياضة

تأهل المنتخب الإتجليزي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على السينغال بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور الـ 16.

افتتح جوردان هيندرسون التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 38، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يوقع بوكايو ساكا الهدف الثالث للأسود الثلاثة في الدقيقة 57.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في دور الربع مع المنتخب الفرنسي، الذي كان قد فاز على بولندا بثلاثة أهداف لواحد.

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