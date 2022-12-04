الصحراء المغربية ..سقوط قتلى وسط البوليساريو في قصف بـ”الدرون”

2022-12-04 / 21:04
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هبة بريس - الرباط

أعلنت “البوليساريو”، تعرضها لقصف بواسطة طيارة “درون” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه مصرع شخصين .

وأوردت مواقع موالية لجبهة “البوليساريو”، أن “الدرون” المغربية، قامت بطلعات جديدة وقصفت أهدافا داخل الصحراء المغربية، عبارة عن سيارات رباعية الدفع تابعة للجبهة، على مقربة من الحدود الموريتانية الشمالية ، ما أسفر عن مصرع شخصين .

وتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية، في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي.

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‫4 تعليقات

  2. عاشت قواتنا المسلحة البطلة
    احرقوا دمروا شتتوا اوصال كل من اقترب من الجدار كان مرتزقا او كرغوليا

  4. الي جهنم وبيس المصير، اللهم قو شوكة جيشنا الباسل، واردع به كيد كل من تسول له نفسه الحقيرة النيل من وحدتنا، اللهم امين يارب العالمين؛

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