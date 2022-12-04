الصحراء المغربية ..سقوط قتلى وسط البوليساريو في قصف بـ”الدرون”

هبة بريس - الرباط

أعلنت “البوليساريو”، تعرضها لقصف بواسطة طيارة “درون” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه مصرع شخصين .

وأوردت مواقع موالية لجبهة “البوليساريو”، أن “الدرون” المغربية، قامت بطلعات جديدة وقصفت أهدافا داخل الصحراء المغربية، عبارة عن سيارات رباعية الدفع تابعة للجبهة، على مقربة من الحدود الموريتانية الشمالية ، ما أسفر عن مصرع شخصين .

وتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية، في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي.

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