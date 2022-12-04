بركان سيميرو: إندونيسيا ترفع حالة التأهب واليابان تحذر من تسونامي محتمل

2022-12-04 / 20:34
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هبة بريس - وكالات

تصاعد الدخان والرماد من بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، بعد أن ثار البركان الخامد، مما اضطر السلطات إلى إخلاء بعض المناطق من جزيرة جاوة الرئيسية.

ورفعت السلطات الإندونيسية حالة التحذير من البركان إلى أعلى مستوى، مما يعني أن نشاطه قد تصاعد أخيرا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن السلطات حثت الناس على الابتعاد مسافة ثمانية كيلومترات على الأقل عن منطقة ثوران البركان.

ويعني رفع درجة التحذير من ثلاثة إلى أربعة أن الخطر يهدد أيضا بيوت الناس، حسب المتحدث باسم المركز الاندونيسي للبراكين والمخاطر الجيولوجية.

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