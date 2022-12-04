تأجيل الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة غدا الى مدينة طنجة

2022-12-04 / 20:17
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هبة بريس - طنجة

أجل الملك محمد السادس زيارته التي كانت مرتقبة غدا الاثنين الى مدينة طنجة بحسب مصادر مطلعة .

وكان مرتفبا ان يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية الى مدينة طنجة لتدشين المركب الاستشفائي الجامعي وعدد من المشاريع الكبرى بالمدينة .

ويعد المستشفى الجامعي الجديد قطبا صحيا على مستوى جهة الشمال، حيث أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازه سنة 2015، حيث أنجز على مساحة إجمالية تبلغ 23 هكتارا (منها 89 ألف و72 متر مربع مغطاة).

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‫2 تعليقات

  2. الله يبارك نتمنى المزيد من امثال هذه المشاريع التي تهم مؤسسات صحية

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