تسريب امتحان المحاماة على مواقع التواصل الاجتماعي..مسؤولية من ؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع موضوع امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة الذي أجري اليوم الأحد ب10 مدن مغربية، تداول نشطاء فايسبوكيين مواضيع امتحانات قالوا بأنها سربت بطريقة أو بأخرى محملين الجهات المعنية المسؤولية كاملة.

أولى ردود الأفعال، جاءت على لسان المحامي نجيب البقالي عن هيئة المحامين بالمحمدية، الذي كتب مدونا على صفحته الفايسبوكية ساخرا من طريقة تسريب الامتحان بالقول: ” امتحان الولوج لمهنة المحاماة يجوب شوارع الفايسبوك”.

وتابع البقالي قوله: “شكرا وهبي في عهدكم عهد الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة .. وا مهزلتاااااه”.

بدوره المحامي بهيئة المحامين بسطات عبد الرحمن الحجاجي كتب معلقا بدوره على واجهة صفحته الفايسبوكية بقصاصة قائلا: ” تسريب امتحان المحاماة على صفحات التواصل الاجتماعي…. مشروع محامين غشاشين”.

ويشار، أن وزارة العدل، قررت اجراء امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة اليوم الأحد 4 دجنبر الجاري، تنفيذا للقرار رقم 22/43، للوزير عبد اللطيف وهبي، الذي حدد من خلاله موعد وكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

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