Sofyan AMRABAT of Morocco and Junior HOILETT of Canada during the FIFA World Cup 2022, Group F match between Canada and Morocco at Al Thumama Stadium on December 1, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images)

القتالية والشجاعة والانضباط التكتيكي.. أسلحة أسود الأطلس أمام إسبانيا في ثمن نهائي المونديال

2022-12-04 / 19:53
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هبة بريس - القسم الرياضي

يخوض المنتخب الوطني المغربي بعد غد الثلاثاء مباراة ثمن نهائي المونديال أمام إسبانيا وعينه على تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور الربع النهائي.

وستكون الجاهزية البدنية سر هذه المباراة الصعبة، لحسم نتيجة الفوز وضمان التأهل إلى الدور الموالي، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله أسود الأطلس في ثلاث مباريات قوية خلال الدور الأول.

و مايزيد متاعب النخبة الوطنية هو إصابة عدد من اللاعبين مما يتطلب مجهودات أكبر من العيادة الطبية للمنتخب الوطنى المغربي بقيادة الدكتور هيفتي لإستعادة الثراوة البدنية.

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