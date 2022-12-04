القتالية والشجاعة والانضباط التكتيكي.. أسلحة أسود الأطلس أمام إسبانيا في ثمن نهائي المونديال

هبة بريس - القسم الرياضي

يخوض المنتخب الوطني المغربي بعد غد الثلاثاء مباراة ثمن نهائي المونديال أمام إسبانيا وعينه على تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور الربع النهائي.

وستكون الجاهزية البدنية سر هذه المباراة الصعبة، لحسم نتيجة الفوز وضمان التأهل إلى الدور الموالي، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله أسود الأطلس في ثلاث مباريات قوية خلال الدور الأول.

و مايزيد متاعب النخبة الوطنية هو إصابة عدد من اللاعبين مما يتطلب مجهودات أكبر من العيادة الطبية للمنتخب الوطنى المغربي بقيادة الدكتور هيفتي لإستعادة الثراوة البدنية.

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