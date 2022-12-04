مئات المغاربة يتظاهرون بالعاصمة الرباط ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

هبة بريس - الرباط

نظمت الجبهة الوطنية الاجتماعية في المغرب مظاهرات اليوم الأحد ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار.

وشارك في المظاهرة مئات المواطنين وسط العاصمة الرباط، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بتدهور الوضع المعيشي مطالبين بتحسين القدرة الشرائية.

وجاب المحتجون، الذين ينتمون إلى عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية، وسط العاصمة حاملين الأعلام المغربية. ورفعوا شعارات منها “ضد الغلاء والقمع والقهر” و”الشعب يريد إسقاط الغلاء” و “علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا”.

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