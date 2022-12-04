الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات

هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد ، إلى البحرين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى المنامة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

واستقبل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، هرتسوغ ، ومنصبه شرفي بدرجة كبيرة ، في المطار، حسبما أوضحت صور نُشرت على حسابه على تويتر.

وقال على تويتر إنه يعتزم لقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء.

وقال هرتسوغ، الذي يرافقه وفد اقتصادي، إنه سيناقش “سبل تعزيز تعاوننا الاقتصادي” إلى جانب قضايا تغير المناخ والأمن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0