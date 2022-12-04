فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

2022-12-04 / 18:22
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هبة بريس - الرياضة

تأهلت فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على بولندا بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور الثمن.

وسجل اوليفير جيرو الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 44، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 74، وعاد بعدها مبابي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يقلص ليفاندوفسيكي الفارق لبولندا من ضربة جزاء في الدقيقة 97.

وستلتقي فرنسا في دور الربع مع الفائز من مباراة إنجلترا ضد السينغال.

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‫15 تعليقات

  1. ‏بعد نهاية المونديال ستنتهي حقبة ميسي ورونالدو وتبدأ حقبة مبابي و مبابي

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