فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
هبة بريس - الرياضة
تأهلت فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على بولندا بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور الثمن.
وسجل اوليفير جيرو الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 44، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 74، وعاد بعدها مبابي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يقلص ليفاندوفسيكي الفارق لبولندا من ضربة جزاء في الدقيقة 97.
وستلتقي فرنسا في دور الربع مع الفائز من مباراة إنجلترا ضد السينغال.
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15 تعليقات
بعد نهاية المونديال ستنتهي حقبة ميسي ورونالدو وتبدأ حقبة مبابي و مبابي
لاول مرة في هذا المونديال فريق يفوز اداءا ونتيجة.
اصلا غياب بنزيما هو الي خلا المنتخب في هذا القوة
فرنسا ستواجه السنغال
ستكون من أصعب المباريات عليها أن شاء الله
مبروك فرنسا
ألف مبروك لفرنسا البطلة ونتمنى التوفيق لبولندا الشجاعة
اذا التقاو بمنتخب سينغالي سيودعون البطولة
مسيرة الفريق الفرنسي سهلة تقابل مع فرق اقل مستوى
فرنسا بل أداء تاع ليوم تقدر تزيد تدي مونديال صراحة
السنغال سوف يوقف قطاركم
الخسارة لفرنسا في قادم المباريات أن شاء الله
الحمد لله على فوزه و نتمنى له مزيدا من الازدهار و الفوز
الماتش الجاي يرجعو لبلادهم
هنيئا لمنتخب فرنسا بوجود لاعب معهم مثل امبابي
هنيئا للمنتخب الفرنسي الرائع و كليان مبابي