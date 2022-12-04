زيارة مرتقبة للملك غدا الى طنجة لتدشين المستشفى الجامعي

2022-12-04 / 18:19
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هبة بريس - مكتب طنجة

يرتقب أن يحل الملك محمد السادس،غدا الاثنين بمدينة طنجة ، في زيارة رسمية لتدشين المركب الاستشفائي الجامعي وعدد من المشاريع الكبرى بالمدينة .

وباشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة استعداداتها على قدم وساق ، حيث تجري عملية تبليط الأرصفة وتهيئة الممرات والطرق المؤدية الى المركب الاستشفائي الجامعي ، وهي الزيارة التي تاتي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على آخر زيارة للملك الى عاصمة البوغاز بسبب ظروف جائحة جورونا.

ويعد المستشفى الجامعي الجديد قطبا صحيا على مستوى جهة الشمال، حيث أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازه سنة 2015، حيث أنجز على مساحة إجمالية تبلغ 23 هكتارا (منها 89 ألف و72 متر مربع مغطاة).

وتصل الطاقة الاستيعابية لهذا المركز الاستشفائي الذي يعتبر مستشفى مرجعيا من الجيل الثالث، إلى 771 سريرا، بكلفة مالية تقدر بـ 1,3 مليار درهم، ممولة من طرف الصندوق القطري

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‫8 تعليقات

  2. اللهم انصر جلالة الملك هذا المستشفى سيحل أزمة المرضى الذين يعانون..

  5. التفاتة مولوية بتدشين هذا المستشفى الكبير ونتمنى ان تعطى انطلاقة لمستشفيات بمدن اخرى..

  8. على وزارة الصحة ان تنهض بالقطاع الصحي الذي يعرف هشاشة في بنياته وعدم توفر ابسط التجهيزات..

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