كورونا بالمغرب …49 إصابة جديدة

هبة بريس _ الرباط

49 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و860 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أخبار

الأحد ٠٤ دجنبر ٢٠٢٢

16:19

49 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و860 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع

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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد 04 دجنبر، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 184 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و860 ألف و196 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و159 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و998 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و636 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و345 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و919 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (17)، والدار البيضاء سطات (11)، وسوس ماسة (9)، ومراكش آسفي (5)، وفاس مكناس (4)، والشرق (2)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1141 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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