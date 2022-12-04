ثلاث جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2023
يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الاثنين، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم خلال نصف ساعة بعد نهاية هذه الجلسة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
أما الجلسة العامة الثالثة، فستخصص أساسا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.
10 تعليقات
إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية هذا هو هدف الحكومة في 2023..
رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الا ان الحكومة بصراحة تسعى لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات ومعاناة الشعب..
رفع الدعم عن قنينة الغاز من أهم المشاريع العملاقة للحكومة في قانون المالية 2023..
حكومة تفتقر الى الكفاءة التسيير عندها عشوائي اخذ اموال الشعب فقط من خلال الضرائب و رفع الاسعار ورفع الدعم..
بكل اختصار الشعب يتعرض لأكبر عملية سرقة في التاريخ..
لا احد يمكن ينكر مجهودات الحكومة اتناء هذه الظرفية الصعبة لكن الحكومة افقرت المواطنين..
مشروع قانون المالية 2023 مشروع فاشل يسرق ابتسامة المغاربة وجيوبهم ورفع الاسعار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يمررون كل ذالك بينهم..
اين نواب الأمة والمستشارين سوى النهب وسرقة المال العام..
الحكومة فاشلة بكل المقاييس..