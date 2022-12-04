Demonstrators take part in a protest against the U.S. President Donald Trump's Mideast peace plan, in Rabat, Morocco, February 9, 2020. REUTERS/Youssef Boudlal

الشعب يريد إسقاط الغلاء”.. المئات يتظاهرون بالرباط

2022-12-04 / 15:49
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هبة بريس

تظاهر المئات بالعاصمة المغربية الرباط، الأحد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي وصفوها بالمتدهورة وغلاء الأسعار.

وجاب المحتجون، الذين حضروا من مختلف المدن المغربية وينتمون إلى عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية، وسط العاصمة حاملين الأعلام المغربية والفلسطينية.

ورفعوا شعارات منها “ضد الغلاء والقمع والقهر” و”الشعب يريد إسقاط الغلاء” و”علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا”.

وقال يونس فراشي منسق الجبهة الوطنية الاجتماعية التي دعت إلى هذه المظاهرات لرويترز “هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة”.

وأضاف فراشي الذي تضم جبهته عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية “بالرغم من تغير الحكومات لكن الطابع الاستراتيجي فيها هو دعم الرأسمالية ذات الطابع الريعي الاحتكاري”.

وقال فراشي “آلاف المغاربة عانوا من تداعيات كوفيد وفقدوا وظائفهم”.

وأضاف الفرشي “مجهودات الحكومة يجب أن تبدو آثارها على المواطن المغربي الضعيف المدخول، هذا الأخير عندما يذهب إلى السوق ويصادف الغلاء

.وقال محمود عبد الله عضو النقابة الديمقراطية للشغل باكادير “لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولا ملموسة للشعب بدل مواجهة الواقع بالقمع”.

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تعليق واحد

  1. يجب أنتقام ثورة ضد الفاسدين والمجرمين الذي يحكمو الشعب المغربي وناهبي ثرو ة الشعب

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