“التعاقد” في قطاع الصحة… إجماع على “الرفض التام”
تداولت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يروم اعتماد نظام جديد للتشغيل بموجب عقود بقطاع الصحة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، الجمعة، أن مشروع هذا القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية يهدف إلى “تمكين المنظومة الصحية من الاستجابة لطلبات المواطنين خاصة مع تعميم التأمين الصحي لكافة المغاربة بداية السنة المقبلة”
وتعليقا على الموضوع يرى عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحبيب كروم، أن تجربة نظام التعاقد في قطاع التعليم “أبانت عن فشلها وخلقها لضجة لا تزال مستمرة إلى حدود اليوم، وكانت لديها تأثيرات وانعكاسات سلبية على التلاميذ إثر إضرابات أساتذة التعاقد”.
وتابع، “أن الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني “نبهت الحكومة لخطورة تبني هذا النظام في قطاع الصحة، لاسيما أن الشغيلة ترفضه منذ البداية وقد يخلف ذلك احتجاجات وإضرابات لا تناسب سياسة وزارة الصحة”
وأكد كروم أن جميع مهنيي القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين عبروا عن “رفضهم التام” لنظام التعاقد، محذرين من “تأثيره السلبي” على جودة الخدمات والمرافق الصحية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعاقد “لن يكون حلا للخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع الصحي”، معللا رأيه بأنه “لم يكن من قبل موضع نقاش أو حوار بين الحكومة والمهنيين، وسيخلف التوجه إلى فرضه على الشغيلة الصحية إلى إثارة الاحتجاجات بشكل واسع”يقول كروم لأصوات مغاربية
14 تعليقات
هكذا بدأ التعاقد في التعليم ، باسم سد الخصاص ليصبح الطريقة الوحيدة لولوج قطاع التعليم .
يظهر هناك توجه منهجي و مقصود للجوء الى التعاقد في كل القطاعات الاجتماعية .
باستثناء الداخلية و الدفاع.
إذا كان الشعب ك شعب المغرب، الكورة والفراجا والشطيح والرديح، والقهاوي العامرة، والسم كيقطر من كل واحد، العياذ بالله، المعلم يحتج حين المساس به فقط والطبيب حين المساس به فقط، والمحامي حين الماس به فقط..يجب تضامن كل القطاعات حين المساس بأي قطاع..وإلا فكل شيء ستمرره الحكومات..بغيتو ولا كرهتو..أوجه التحية لذلك الشرطي الذي قال لأحد المواطنين المظلومين: ‘دافع على حقڭ“….حياك الله خويا..
إذا كان الشعب ك شعب المغرب، الكورة والفراجا والشطيح والرديح، والقهاوي العامرة، والسم كيقطر من كل واحد، العياذ بالله، المعلم يحتج حين المساس به فقط والطبيب حين المساس به فقط، والمحامي حين الماس به فقط..يجب تضامن كل القطاعات حين المساس بأي قطاع..وإلا فكل شيء ستمرره الحكومات..بغيتو ولا كرهتو..أوجه التحية لذلك الشرطي الذي قال لأحد المواطنين المظلومين: ‘دافع على حقڭ“….حياك الله خويا..
قرارات منتظرة في ظل التخدير والتنويم الذي تعرض له الشعب ..
سياسة التجويع والقهر والظلم والاستبداد واجمل مكافأة على ثعبهم وسهرهم في عز الجائحة ولا زالت مخطاطات مدروسة ضدهم تنتظر وقتها بالامس التعليم واليوم قطاع الصحة..
التعاقد هو الذي سيحل الازمة الانسانية في المستشفيات حيت ستجد ممرض يؤدي مهمته كما يجب و يستقبل المريض بابتسامة وليس بكلام قاسي وإلا سيطرد من عمله..
كل التضامن مع اﻷساتذة والممريضين حسبنا الله ونعم الوكيل في القوم الظالمين.
أصحاب الوزرة البيضاء التعليم و التمريض في معانات ..
يبدوا أنها بداية بوادر لانفجار اجتماعي شامل اذا استمر الحال على ماهو عليه من قمع وتنكيل وترهيب …
يجب توحيد النضال التعليم والصحة لنيل المطالب المشروعة..
مع الاسف القطاع الحيوي في المغرب لم تعطى له الأهمية..
يجب التراجع عن التعاقد في الصحة ..
لماذا لا تجعلون التعاقد مع النواب والمستشارين ؟ ام فقط مع ابناء الشعب المقهور فقط !!+
Good to think about contracting this field coz here in USA the same if you do not do good job you have to leave