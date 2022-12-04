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القتل العمد وإخفاء معالم الجريمة يقود شخصين إلى الإعتقال

2022-12-04 / 14:30
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء معالم الجريمة

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الرئيسي على تعريض الضحية البالغ من العمر 53 سنة، لاعتداء جسدي الخميس متسببا في وفاته، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن يعمد رفقة المشتبه فيه الثاني على إخفاء الجثة بداخل بئر ببناية مهجورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما، فيما تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمصلحة الطب الشرعي رهن التشريح الطبي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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