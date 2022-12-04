“برلمانية” تدعو الجالية المغربية بإسبانيا بتجنب الشغب

2022-12-04 / 13:39
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هبة بريس : وجدة

دونت النائبة البرلمانية فاتن الغالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان المغربي على صفحتها الشخصية، بنداء موجه إلى الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا قبيل مباراة الثمن النهائي لمونديال قطر التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الإسباني بالتعقل وعدم إثارة الشغب.

وجاءت تدوينتها تزامنا مع مباراة كرة القدم التي تجمع بين المنتخب المغربي والإسباني يوم الثلاثاء المقبل اذ قالتى” نهيب بالجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ، باجتناب حالات الشغب التي باتت ترافق بعض المباريات والتي تسبب في خسائر وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة والتي تهدد سلامة وأمن الأشخاص”

واسترسلت بالقول “من الضروري ان نبرهن عن المستوى الراقي للمغاربة وبأننا شعب التعايش والسلام.”

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‫3 تعليقات

  1. يحتاج هؤلاء النواب إلى دورات في السياسة ، لأنهم دائمًا ما يقومون ببعض التدخلات الغبية

  2. نائبة محترمة، صحيح بعض الشمكارة من أصل مغربي يقومون بأعمال الشغب في بلدان المهجر كما حدت مؤخرا في بلجيكا، وممكن أن يقع في اسبانيا مما سيعطل العلاقات بين المغرب واسبانيا

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