“برلمانية” تدعو الجالية المغربية بإسبانيا بتجنب الشغب

هبة بريس : وجدة

دونت النائبة البرلمانية فاتن الغالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان المغربي على صفحتها الشخصية، بنداء موجه إلى الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا قبيل مباراة الثمن النهائي لمونديال قطر التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الإسباني بالتعقل وعدم إثارة الشغب.

وجاءت تدوينتها تزامنا مع مباراة كرة القدم التي تجمع بين المنتخب المغربي والإسباني يوم الثلاثاء المقبل اذ قالتى” نهيب بالجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ، باجتناب حالات الشغب التي باتت ترافق بعض المباريات والتي تسبب في خسائر وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة والتي تهدد سلامة وأمن الأشخاص”

واسترسلت بالقول “من الضروري ان نبرهن عن المستوى الراقي للمغاربة وبأننا شعب التعايش والسلام.”

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