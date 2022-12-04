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نشرة انذارية ..أمطار قوية الاثنين والثلاثاء بعدة مدن مغربية

2022-12-04 / 13:19
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (20 – 80 ملم) مرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 ملم مرتقبة غدا الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال، بكل من الجديدة وآسفي والصويرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من شفشاون والعرائش ووزان وسيدي قاسم (40 – 80 ملم) ، والفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتاونات وتطوان والقنيطرة (30 – 50 ملم)، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا.

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