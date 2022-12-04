5000 تذكرة إضافية لمباراة المغرب وإسبانيا

هبة بريس _ رياضة

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تذاكر إضافية للمباراة التي ستجمع بين “أسود الأطلس” و”اسبانيا”.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمنتخب المغربي، على موقع “تويتر، اليوم الأحد، تخصيص 5 آلاف تذكرة لهذه المباراة للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر.

ووجدت الجماهير المغربية، سواء الموجودة حاليا في قطر أو التي تنوي شد الرحال في اليومين المقبلين إلى الدوحة، نفسها في ورطة، بسبب غياب تذاكر المباراة الهامة والتي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الإسباني، على ملعب المدينة التعليمية، الثلاثاء المقبل، لحساب دور 16 من نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن العشرات في تدوينات فيسبوكية نفاذ التذاكر المطروحة للبيع على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي “فيفا”، والذي يؤكد أن كل التذاكر الخاصة بهذه المباراة بيعت بالفعل في وقت سابق، ما جعلهم يعيشون حيرة حقيقة

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