المغرب – إسبانيا .. كيف يتوقع الركراكي المقابلة ؟

هبة بريس _ رياضة

بعدما سبق وصرح ان بلجيكا مرشحة للفوز على المنتخب المغربي عاود الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الحديث عن مقابلة الاسود ضد اسبانيا متوقعا فوز المنتخب الإسباني

وقال الركراكي ، إن المنتخب الإسباني، هو المرشح، “على الورق”، للتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين، الثلاثاء 6 دجنبر 2022، في ملعب “المدينة التعليمية”، برسم دور ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

وأضاف ، في لقاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، من الصعب إيقافه، ويمتلك طموحات كبيرة، مبرزا: “إن تحلينا بالصراحة هم المرشحون للفوز”.

وتابع الناخب الوطني: “سوف نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، من الناحية التقنية إنهم أفضل فريق يحاول أن يسير اللعب ويحافظ على الاستحواذ، إنهم فريق لا يمكنك أن توقفه عمليا على أرض الملعب، يمتلكون طموحات كبيرة منذ بداية البطولة، ويمتلكون مدربا كبيرا ولاعبين رائعين، تعودوا على مثل هذا النوع من البطولات، ونحن سندخل هذه المباراة بجودتنا وقيمتنا بدون أي خلفيات”.

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