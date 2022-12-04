وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما
هبة بريس
توفي، الأحد، الإعلامي المصري مفيد فوزي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، لتطوى مصر صفحة أحد أبرز محاوري الفنانين والأدباء والساسة.
وقالت الصحفية حنان مفيد فوزي، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن والدها توفي وستكون صلاة الجنازة عليه ظهرا من أحد كنائس القاهرة، والعزاء الإثنين في إحدى قاعاتها.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن فوزي، رحل عن “عمر ناهز89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض”.
وأوضحت أن “الكاتب الكبير قد أصيب بوعكة صحية (أواخر الشهر الماضي) دخل على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة”.
وتابعت أنه “نظرا لتدهور الحالة الصحية لمفيد فوزي دخل العناية المركزة لعدة أيام حتى وافته المنية صباح اليوم”.
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9 تعليقات
رحمه الله و غفر له .وانا لله وانا اليه راجعون..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم الفقيد..
انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان اللهم امين يارب العالمين…
البقاء لله وحده اللهم ارحمه واغفر له يارب العالمين رمز من رموز الاعلاميين الذين كانوا يشتغلون بجد..
وداعا الاعلامي والمحاور الكبير مفيد رمزي يتركها ويرحل الى دار البقاء..
رحم الله الفقيد الذي رحل الى دار البقاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وانا لله وانا اليه راجعون..
عجبا بعض المعلقين يقولون انا لله وإنا إليه رتجعون، انه مسيحي ، غفر الله لكم، كما انه كان من المطبلين لنظان السيسي