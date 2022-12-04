وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما

هبة بريس

توفي، الأحد، الإعلامي المصري مفيد فوزي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، لتطوى مصر صفحة أحد أبرز محاوري الفنانين والأدباء والساسة.

وقالت الصحفية حنان مفيد فوزي، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن والدها توفي وستكون صلاة الجنازة عليه ظهرا من أحد كنائس القاهرة، والعزاء الإثنين في إحدى قاعاتها.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن فوزي، رحل عن “عمر ناهز89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض”.

وأوضحت أن “الكاتب الكبير قد أصيب بوعكة صحية (أواخر الشهر الماضي) دخل على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة”.

وتابعت أنه “نظرا لتدهور الحالة الصحية لمفيد فوزي دخل العناية المركزة لعدة أيام حتى وافته المنية صباح اليوم”.

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