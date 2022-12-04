Morocco's coach Hoalid Regragui (C,L) reacts after the friendly football match between Morocco and Paraguay at the Benito Villamarin stadium in Seville on September 27, 2022. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

مدرب إسبانيا يفكر في ركلات الترجيح أمام المغرب

2022-12-04 / 10:33
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هبة بريس _ وكالات

أكد مدرب المنتخب الإسباني، لويس إنريكي، إن لاعبي “لاروخا” مستعدون لركلات الترجيح في كأس العالم 2022 في قطر بما فيها مباراة الثلاثاء ضد المغرب، وفق مقابلة له مع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ومع إمكانية انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، سئل إنريكي عن خططه لاحتمال تنفيذ ركلات الترجيح ضد المغرب، فأجاب أنه واثق من أن فريقه لديه المرونة لاجتياز أي اختبار.

وقال إنريكي إن ركلات الترجيح ليست حظا، بل يفوز بها الفريق الذي “يتحكم بشكل أفضل في أعصابه”.

ووصف إنريكي المنتخب المغربي بالجيد لتصدره مجموعة تضم كلا من كرواتيا وبلجيكا.

ويواجه “أسود الأطلس” إسبانيا الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

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