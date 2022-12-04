اكتشاف حفريات تعود لملايين السنين بالمغرب

هبة بريس _ الراط

نجح باحثون من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومتحف علم الحفريات التابع لجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، في اكتشاف حفريات جديدة لمجموعة “سيرينيا” المعروفة باسم “أبقار البحر”، تعود إلى ما يقرب 40 عاما.

وبحسب الموقع العلمي “Phys.Org”، فإن العلماء الثلاثة، أيوب أمان وسمير زهري وفيليب جنجريتش ، عثروا على حفريات لجمجمة وهيكل عظمي جزئي، تعود إلى أواخر العصر الجيولوجي “الأيوسين” (قبل 35 و40 عام)، وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في كونه يكشف جوانب من تطور كائنات برية إلى مائية.

ونسبت الحفريات التي عثر عليها، إلى عائلة “الباسيلوصوريات”، وهي عائلة من الحيتان القديمة التي كانت موجودة على اليابسة، ولكنها تطورت وتكيفت مع الحياة في الماء، ويحتمل أنها من أولى الحيتان المائية بشكل كامل.

لكن الباحثين لاحظوا اختلافات في الحفريات التي تربط عدة أنواع من الحيتان التي تنتمي إلى الأنواع Antaecetus ، مثل Pachycetus paulsonii و Pachycetus Wardii. كانت الاختلافات كبيرة بما يكفي لكسب الأحفورة جنسها، Antaecetus aithai. كانت السمة الرئيسية التي ميزتها عن الآخرين هي جمجمتها الصغيرة نسبيا

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