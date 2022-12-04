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طقس الأحد ..جو بارد وامطار

2022-12-04 / 09:05
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بالهضاب العليا.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بالهضاب العليا.

كما يتوقع نزول أمطار بمنطقة طنجة، اللوكوس والريف الغربي، وتساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بالسواحل الواقعة شمال الصويرة.

وستتشكل بعض كتل ضبابية بكل من المنطقة الشرقية، السهول الشمالية والوسطى وجنوب البلاد ، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس،الريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بوسط وجنوب البلاد. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستشهد بعض الإرتفاع الطفيف أو ستبقى بدون أي تغيير .
كما يتوقع نزول أمطار بمنطقة طنجة، اللوكوس والريف الغربي، وتساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بالسواحل الواقعة شمال الصويرة.

وستتشكل بعض كتل ضبابية بكل من المنطقة الشرقية، السهول الشمالية والوسطى وجنوب البلاد ، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس،الريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بوسط وجنوب البلاد. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستشهد بعض الإرتفاع الطفيف أو ستبقى بدون أي تغيير .

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