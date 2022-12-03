لقجع: “عندما تدخل إلى الملعب بدون عقدة نقص يمكنك منافسة أي فريق”

هبة بريس ـ رياضة

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على مؤهلات تجعله قادرا على التنافس مع أي فريق آخر.

و أوضح لقجع في تصريحات إعلامية أنه عندما تتوفر الإرادة والجانب الذهني، وعندما تكون المجموعة في وضع جيد، فإن جميع المكونات موجودة للمضي إلى أقصى حد ممكن.

و قال لقجع بأن الجمهور المغربي كان مبهرا، لحظة عزف النشيد الوطني لحظة رائعة، مضيفا: “لقد اشتغلنا كثيرا وعشنا هذه اللحظات التي لا تنسى بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

و شدد رئيس الجامعة أنه عندما تدخل إلى أرضية الملعب بدون عقدة نقص، يمكنك التنافس مع أي فريق.

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