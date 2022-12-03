لقجع: “عندما تدخل إلى الملعب بدون عقدة نقص يمكنك منافسة أي فريق”
هبة بريس ـ رياضة
أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على مؤهلات تجعله قادرا على التنافس مع أي فريق آخر.
و أوضح لقجع في تصريحات إعلامية أنه عندما تتوفر الإرادة والجانب الذهني، وعندما تكون المجموعة في وضع جيد، فإن جميع المكونات موجودة للمضي إلى أقصى حد ممكن.
و قال لقجع بأن الجمهور المغربي كان مبهرا، لحظة عزف النشيد الوطني لحظة رائعة، مضيفا: “لقد اشتغلنا كثيرا وعشنا هذه اللحظات التي لا تنسى بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
و شدد رئيس الجامعة أنه عندما تدخل إلى أرضية الملعب بدون عقدة نقص، يمكنك التنافس مع أي فريق.
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8 تعليقات
هاذ الثقة في النفس من جميع المكونات يجب أن تطبق على أرض الواقع عندنا الثقة في الاعبين والمدرب يوقفوا الند للند في وجه إسبانيا
و باينة هادي غير بغا يقولها لفلوس موجودة و حتى لعابة جاو للمنتخب واجدين الله يخلف على أوروبا أما كون كانو تكوين محلي و اللهما نفوتو نقطة ولا جوج هدشي لي وصلنا ليه لحد الآن عادي جدا.
باستطاعتنا أن نقف ندا للند في وجه أيّ كان في الكثير من الميادين وليس في كرة القدم فحسب؛ ولكن يتطلب الأمر أن نضع الرّجل المناسب في المكان المناسب .
نتمنا توفرو نفس الامكانيات للشعب في جميع الميادين كذلك باش يوقفو الند للند مع اي بلد فايتها مجال
الله يجعل البركة فالمدارس الأوروبية اما كون عولنا عليكم توجدو لينا منتخب كون كنتنافسو مع تنزانيا باش ندوزو لكأس افريقيا
حيت أنت أصلا لعب بمنتخب أوروبي بنسبة 95 %
العيش الكريم اولا عاد ديك الساعة الكورة
في الاقتصاد شتان بين الدول. المغرب في مؤشر التنمية يحتل الرتبة الأخيرة