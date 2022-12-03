تتويج فيلم أرجنتيني بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي بزاكورة

نجلاء مزيان

توج الفيلم الأرجنتيني “من السودان إلى الأرجنتين” لمخرجه ريكاردو بريف بالجائزة الكبرى، وذلك في ختام النسخة العاشرة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بزاكورة.

ونال جائزة أحسن إخراج ياسين آيت فقير، عن فيلمه “واد نون وتجارة القوافل”، فيما عادت جائزة السيناريو مناصفة وتقاسمها فيلم ” ممكن نتوه” للمخرجة المصرية منار الزهيري، وفيلم “المتحف” للمخرج جمال باشا من الجزائر.

ومنحت لجنة التحكيم، التي ترأستها الممثلة المصرية وفاء الحكيم، وضمت في عضويتها الممثلة سلمى حبيبي، والشاعرة دليلة حياوي من المغرب، جائزة أفضل تصوير لفيلم “بيتا كاروتين” لمحمد الدروشي من سلطنة عمان، أما جائزة الجمهور، فظفر بها فيلم “الملوح” للمخرج يوسف أيت منصور من المغرب.

وعادت جائزة لجنة التحكيم الأولى، في الاختتام الذي شهد كلمات تثني على الفعاليات، ولوحات موسيقية تراثية، لفيلم “صرخة نبات” لمخرجه جبير مجاهد من المغرب، فيما آلت جائزة لجنة التحكيم الثانية لفيلم “هجرت بلادي لاجل” للمخرج الإيطالي سلفاتوري نابا.

وشارك في المسابقة الرسمية لهذه الدورة، التي عقدت تحت شعار” السينما الوثائقية فن إبداعي لنشر المعرفة والسلام بين المجتمعات”، 23 فيلما، يمثلون 11 دولية عربية وأجنبية، منها تونس والعرق، وسوريا وعمان وإيطاليا واليونان والأرجنتين والسودان والجزائر ثم المغرب.

وتميزت الدورة، التي حضرتها السودان كضيف شرف، بتكريم ضيفة شرف الدورة الكاتبة والفنانة المسرحية دوميتيلا روفو دي كلابريا، وهي من العائلة الملكية البلجيكية، ثم الفنانة المغربية رجاء زركيني، والمخرج السوداني الراحل اور هاشم، إضافة إلى الشاعر أحمد بوهال، والممثل أمين بنجلون من المغرب.

كما شملت هذه التظاهرة السينمائية، التي قد بدأت الاثنين الماضي بدعم عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي، وعمالة زاكورة وجماعة زاكورة والمجلس الإقليمي وغيره، فقرات متنوعة من ورشات وماستر كلاس، ولقاءات مفتوحة مع الضيوف ورحلة استكشافية لمعالم المدينة السياحية، في أفق تكريس البعد السينمائي في التنمية.

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