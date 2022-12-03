الأرجنتين تفوز على أستراليا و تضمن مقعدا في ربع النهاية

2022-12-03 / 22:07
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هبة بريس ـ رياضة

تمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه اليوم السبت على نظيره الأسترالي بنتيجة هدفين لواحد.

وافتتح ليونيل ميسي حصة التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 57 مستفيدا من خطأ الحارس الأسترالي، ثم قلص الفارق المنتخب الأسترالي في آخر الدقائق.

و بهذا الانتصار تأهل رفاق ميسي لدور ربع نهاية مونديال قطر ليواجهوا المنتخب الهولندي الذي تأهل على حساب أمريكا.

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‫6 تعليقات

  3. المنتخب الاسترالي ابدا نجومه في الشوط الثاني الا ان الحظ لم بحالفه ..

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