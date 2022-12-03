منصة قرصنة تعرض بيانات 500 مليون حساب واتساب بعضها لمستخدمين مغاربة

2022-12-03 / 21:22
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هبة بريس ـ وكالات

تعرض تطبيق “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، لـ”أكبر عملية اختراق بيانات في التاريخ”، حيث تم تسريب المعلومات الشخصية لما يقرب من 500 مليون مستخدم من 84 دولة، وهي معروضة للبيع الآن على منصة قرصنة معروفة، حسب ما كشف موقع “Cybernews”.

ووفقا لـ”Cybernews”، فإن بائعي البيانات لديهم معلومات عن ما يقرب من 32 مليون مستخدم أميركي، علاوة على بيانات ملايين المستخدمين من مصر وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والهند و المغرب و دول أخرى.

كما أنهم يعرضون مجموعة البيانات الأميركية مقابل 7 آلاف دولار، في حين يعرضون مجموعة البيانات في المملكة المتحدة مقابل 2500 دولار.

وينفي “واتساب” تلك الادعاءات، مصرحا على لسان متحدث باسم الشركة، بأنه “لا يوجد دليل على تسريب بيانات من واتساب”، مؤكدا على أن “الادعاءات المنشورة على (Cybernews)  تسند إلى لقطات لشاشات (screenshots) لا أساس لها”.

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