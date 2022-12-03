عكس المتداول.. إلغاء حفل البهاوي بقطر بسبب “عدم بيع التذاكر”

2022-12-03 / 21:46
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نجلاء مزيان

راج مؤخرا بمنصات التواصل الإجتماعي خبر إلغاء حفل زهير البهاوي الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 25 نونبر 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة لأسباب تنظيمية.

وعكس المتداول، فقد أكد مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفل البهاوي راجع لبيع عدد قليل من التذاكر، الأمر الذي جعل المنظمين يؤجلون الحفل إلى يوم 6 من دجنبر الجاري.

و أضاف المصدر ذاته، أن خبر الإلغاء تم الإعلان عنه قبل ساعات قليلة عن بداية الحفل، حيث أن البهاوي أجرى في ذلك اليوم العديد من البروفات على مجموعة من أغانيه التي كان من المقرر أن يشارك بها في حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان “أرفيا ميدل بيست”.

و واصل المصدر ذاته، أنه بالرغم من الإحراج الذي تعرض له الفنان المغربي آنذاك، إلا أنه يستمتع حاليا بفوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي.

و في سياق منفصل، شارك الفنان المغربي زهير البهاوي مؤخرا، إلى جانب مجموعة من الفنانين العرب، في أغنية مشتركة بعنوان “عرب”، وذلك من أجل مساندة الفرق العربية المشاركة في مونديال قطر.

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