أخنوش: “الملك منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع”

2022-12-03 / 20:35
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هبة بريس ـ الرباط

سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالدار البيضاء، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.

وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم “Morocco Today Forum”، المنعقد تحت شعار “المرأة، فاعل قوي في التنمية بالمغرب”، أشار أخنوش إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أولا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار.

وبعد أن أشاد بالمنظمين على اختيار هذا الموضوع، أبرز أخنوش، أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية في سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.

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‫10 تعليقات

  1. لو قرأت كتاب الله ، القرآن الكريم ان لم تعرف اسمه ، ستجد من كرم المرأة وحفظها، هناك امور لا تناقش

  3. جلالة الملك أعطى مكانة راقية للمرأة في المجتمع باعتبار أن المراءة هي اساس بناء كل بيت زوجية..

  5. سبب تقدم المغرب وهو المراءة الذي أعطاها الدستور حق التمتع بجميع حقوقها المشروعة..

  6. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي اعطى اولوية للمرأة المغربية..

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