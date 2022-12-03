الحصة التدريبية للأسود.. مشاركة جميع اللاعبين في تداريب اليوم
هبة بريس ـ رياضة
أجرى المنتخب الوطني مساء يومه السبت 3 دجنبر 2022 حصة تدريبية بملعب الدحيل استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بالمنتخب الاسباني.
و تدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب ” المدينة التعليمية” لحساب ثمن نهاية كأس العالم الذي تحتضنه قطر.
وركز وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانب التقني والتكتيكي.
وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم.
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15 تعليقات
حصة تدريبية يومه السبت 3 دجنبر الجاري استعداد المواجهة اسبانيا يوم الثلاثاء القادم
يجري حصة تدريبية يوم السبت لمواجهة اسبانيا
مبروك للمنتخب المغربي وانشاء الله نفوزو على اسبانيا
بالتوفيق ان شاء الله للفريق المغربي كان في القمة و شرف العرب
إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي و عاملين النية و ربي كبير ❤🇲🇦🇲🇦
الفوز للمغرب إن شاء الله
بالعزيمة وإصرار والروح الرياضية العالية لا توجد فيها صعوبة إن شاء الله مربوحة والمزيد وإلى أمام
يارب الربح للمغرب
الفوز للمغرب ان شاء الله و حسب ما رأيناه في هذه الدورة المغرب سوف يصل إلى الربع النهائي على الأقل
من الممكن أن يعود الفريق المغربي بالكأس
واحد الحساب قديم خاصه يتفرااا إن شاء الله تعالي
كل التوفيق للإخوة المغاربة ضد الاسبان وان شاء الله التأهل للدور القادم.
الإسبان ليس بالفريق الصعب إنشاء الله أتفوتو إذا لعبتو بنفس الروح
ان شاء الله مربوحة المغرب 3 اسبانيا 1
منخافو لا من اسبانيا ولا من غيرها كونو هانيين