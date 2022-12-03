الحصة التدريبية للأسود.. مشاركة جميع اللاعبين في تداريب اليوم

هبة بريس ـ رياضة

أجرى المنتخب الوطني مساء يومه السبت 3 دجنبر 2022 حصة تدريبية بملعب الدحيل استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بالمنتخب الاسباني.

و تدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب ” المدينة التعليمية” لحساب ثمن نهاية كأس العالم الذي تحتضنه قطر.

وركز وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانب التقني والتكتيكي.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم.

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