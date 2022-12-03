الفيفا: “الركراكي نجح في بناء منتخب تنافسي و حقق هدف المغاربة”

هبة بريس ـ رياضة

كتب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الناخب الوطني وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي يقود فريقه لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد الإنجاز الذي حققته العناصر الوطنية برسم مونديال قطر 2022.

وأضاف الاتحاد في مقال نشره على موقعه الرسمي، أن الركراكي الذي تولى تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلوزيتش ونجح في بناء منتخب تنافسي، قاد النخبة الوطنية إلى دور ثمن نهائي المسابقة في صدارة المجموعة السادسة رغم قوة منتخباتها كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وأوضح المصدر ذاته أن الركراكي نجح في الوصول للهدف المبتغى للمغاربة منذ نهائيات كأس العالم 1986 رغم كثرة التجارب في ما يتعلق بالمدربين الأجانب لفترات طويلة، مشيرا إلى أن النجاح أتى عبر ابن ال 47 عاما والذي استلم المهمة قبل بضعة أشهر من انطلاق مونديال قطر.

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