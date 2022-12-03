الفيفا: “الركراكي نجح في بناء منتخب تنافسي و حقق هدف المغاربة”
هبة بريس ـ رياضة
كتب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الناخب الوطني وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي يقود فريقه لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد الإنجاز الذي حققته العناصر الوطنية برسم مونديال قطر 2022.
وأضاف الاتحاد في مقال نشره على موقعه الرسمي، أن الركراكي الذي تولى تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلوزيتش ونجح في بناء منتخب تنافسي، قاد النخبة الوطنية إلى دور ثمن نهائي المسابقة في صدارة المجموعة السادسة رغم قوة منتخباتها كرواتيا وبلجيكا وكندا.
وأوضح المصدر ذاته أن الركراكي نجح في الوصول للهدف المبتغى للمغاربة منذ نهائيات كأس العالم 1986 رغم كثرة التجارب في ما يتعلق بالمدربين الأجانب لفترات طويلة، مشيرا إلى أن النجاح أتى عبر ابن ال 47 عاما والذي استلم المهمة قبل بضعة أشهر من انطلاق مونديال قطر.
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15 تعليقات
السيد وليد الركراكي رجل وانسان خلوق ويحب التحدي خاص المعاربة كاملين اعرفو بلى وليد اعظم مدرب مغربي في هدا الزمان رفع لينا راس امام العالم
أحسن مدرب عربي وإفريقي لحد آن وإن شاء الله يقضي على المنتخب الإسباني
أفضل مدرب إفريقي ومحبوب المغاربة وكل العرب ربي يوفقه في جميع المباريات حظ موفق
ربنا يوفقك يا احسن مدرب 🥰🤲🏻🤲
ماشا2 الله ربنايحفضو
الشعب المغربي يعرف وليد الركراكي وطالبنا بتواليه المنتخب وطالبنا بزياش وحمد الله ومزراوي …. وقبل كل هذا طالبنا بإقالة خليلو ههه
إذن عاش الشعب الذي دائما على حق
مدرب غير منظومة التدريب، وخاصة بين العرب وأفريقيا يعتمدون على مدربين وبروتوكولات التي لا فائدة منها، واليد ركراكي عطى درس مهم وإيجابي للكرة العربية ومنها الأفريقية، لعله خير للعرب في المونديال القادم
اقسم بالله العظيم أنا من نهار شد المنتخب الوطني فرحت كثيرا وليد الركراكي عبقري عالمي في التدريب إن شاء الفوز بكأس العالم بادن الله ودعوة المسلمين
نتمنى له التوفيق في هذه البطولة والذهاب بعيدا فيها
كنت اكره عندما يتولى الأجانب تدريب المنتخب الوطني وفرحت كثيرا لما اتيحت للمدرب الركزاكي
احسن راس لافوكا في العالم
والله لو ظللنا نشكر فيه إلى يوم القيامة لن نوفيه حقه برافوا وليد
نتمنى له كل التوفيك وليد احسن مدرب مغربي حاليا
الداهية وليد الركراكي سيحطم كل من جاء في طريقه إلى الأمام الكأس مغربية إن شاء الله
أفضل مدرب عربي وافريقي حاليا 🇲🇦💪