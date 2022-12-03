ميسي يقود الأرجنتين أمام أستراليا بحثا عن بطاقة التأهل للربع

هبة بريس ـ رياضة

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل راقصي التانجو لمباراة أستراليا مساء اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022).

وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونا.

الوسط: رودريجو دي بول – ماك أليستر – فرناندو إنزو – أليخاندرو جوميز.

الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان الفاريز.

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