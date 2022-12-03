العطلة المدرسية تتسبب في اختناق مروري كبير بين البيضاء و مراكش

2022-12-03 / 18:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسببت العطلة المدرسية البينية في اختناق مروري كبير بين الدار البيضاء و مراكش و ذلك في ظل استغلال عدد من الأسر لهاته المناسبة قصد التنقل لوجهات أخرى.

و شهدت الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد طيلة ساعات اليوم اختناقا مروريا كبيرا، فضلا على بعض الحوادث التي عرقلت حركة المرور.

هذا و زادت الأشغال التي تشهدها الطريق السيار في عدد من مقاطعها من صعوبة التنقل مما حذا بالشركة الوطنية الطرق السيارة في أكثر من مناسبة لتنبيه مستعملي الطريق من تجنب فترات الذروة التي تسهد اكتظاظا كبيرا.

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