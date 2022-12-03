نقابات تطالب برفع قيمة الضرائب على شركات المحروقات

هبة بريس - الرباط

طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات .

وعللت النقابة الاستقلالية مطلبها برفع الضريبة إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين” ( عللت ) بكون تلك الشركات تنتمي الى قطاعات احتكارية .

وقالت النقابة ان رفع الضريبة يتماشى مع توجهات مشروع قانون المالية السنة المقبلة الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية الأفقية.

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