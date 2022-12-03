نقابات تطالب برفع قيمة الضرائب على شركات المحروقات

2022-12-03 / 18:21
3
هبة بريس - الرباط

طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات .

وعللت النقابة الاستقلالية مطلبها برفع الضريبة إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين” ( عللت ) بكون تلك الشركات تنتمي الى قطاعات احتكارية .

وقالت النقابة ان رفع الضريبة يتماشى مع توجهات مشروع قانون المالية السنة المقبلة الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية الأفقية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العطلة المدرسية تتسبب في اختناق مروري كبير بين البيضاء و مراكش

العطلة المدرسية تتسبب في اختناق مروري كبير بين البيضاء…

2022-12-03 / 18:40
Photo of سطات.. صاحب جائزة أستاذ السنة في ضيافة تلاميذ العالم القروي لتقاسم تجربته” فيديو”

سطات.. صاحب جائزة أستاذ السنة في ضيافة تلاميذ العالم…

2022-12-03 / 17:55
Photo of العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

2022-12-03 / 16:39
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 145 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 145 إصابة جديدة

2022-12-03 / 15:30
Photo of مجلس الشامي يلتقي بالطالبات والطلبة بمختلف جامعات المملكة

مجلس الشامي يلتقي بالطالبات والطلبة بمختلف جامعات المملكة

2022-12-03 / 15:20
Photo of بني ملال تسجل أعلى الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

بني ملال تسجل أعلى الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-12-03 / 13:05
Photo of بركة يستعرض أوراش المملكة في مجال الماء أمام وفد فرنسي

بركة يستعرض أوراش المملكة في مجال الماء أمام وفد…

2022-12-03 / 12:39
Photo of جهة الشرق تحتضن النسخة 02 من ملتقى الحضارات الدولي

جهة الشرق تحتضن النسخة 02 من ملتقى الحضارات الدولي

2022-12-03 / 12:18
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-03 / 09:30
Photo of بريد المغرب بابن أحمد…مصالح معطلة وموارد بشرية تشتكي الخصاص

بريد المغرب بابن أحمد…مصالح معطلة وموارد بشرية تشتكي الخصاص

2022-12-02 / 23:10

‫3 تعليقات

  1. ثقافة الريع هي الغالبة مقابل تلبية الطلبات المصلحية للمعلومين عندي وعندك. أما الموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى فهم مجرد زبائن لدى المستفيدين من الريع، هؤلاء الزبائن تنتشر بينهم ثقافة المصلحة وعدم المبالاة بالآخر وجميعهم مستعدون للإنخراط في ثقافة الريع لو أتيحت لهم الفرصة.

  2. ،ان الحكامة السياسية الجديدة لها من المداخل ما يجعل المواطن يتيه في سراديبها التي لا يملك خرائطها الا المعفيون من اداء هذه الضرائب ذاتها…حكومة التيكنوقراط في برصات الاعتناء السريع لا يمكنها ان تعيش خارج فضاء الريع!!!!

  3. الجشع والطمع اعماهم
    لو كانوا يفكرون بمنطق المواطنة لم يسحبوا مشروع قانون الاثراء غير المشروع وووووووو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق