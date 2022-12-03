هولندا تفوز على أمريكا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
هبة بريس - مكتب طنجة
حقق المنتخب الهولندي التأهل إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1، اليوم السبت 03 دجنبر، على أرضية استاد خليفة الدولي بالدوحة.
واففتح أهداف هولندا ممفيس ديباي في الدقيقة 10 قبل أن يضيف دالي بليند الهدف الثاني على بعد دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، فيما عزز دينزل دومفريس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
واكتفى المنتخب الأمريكي بهدف واحد حمل توقيع حجي رايت في الدقيقة 76.
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28 تعليقات
أداء هولندا الهجومي مريح ، دفاعيا مخيف .
امريكا الى المطار .
الف مبارك فوز مستحق ولعبه ممتعه
استراليا الأرجنتين غير جدير بالعبور للدور16
الف الف الف مبروك للطواحين
مبروك للطواحين وباي باي لاحريكا الامبريالية .. واتمنى ان تكون اخر مشاركة لهم ..
هولندا سبق وان عملت كل شي في كرة القدم ولم تحصد البطولة ربما في هذه النسخة غيرت من اسلوبها والبحث عن الفوز لا غير .
في هذه البطولة كل منتخب مصيره بيده فقط الثقة في النفس.
مبرووووووك الفوز لهولندا
الطواحين قادرة على الوصول للمربع الذهبي
هولندا ستصل لدور نصف وتخرج
الفريق الهولندي يلعب ببساطة دون تعقيد ويعرف كيف يفوز
نتيجة منطقية
ان لم. تكن عربية. او افريقية فان شاء آلله هولندية
مباراة غير لائقة بدور ال 16 ، شعرت بلحظة أنها مباراة ودية بين المنتخبين وليس مباراة حاسمة يخرج كل من يخسر
يصعب الإختيار في هذا المونديال من سيبقى الى النهاية
يستحقون والهولندي يمشي بهدوء الى النصف نهائي
هولندا بأقل مجهود وأكبر فعالية
دومفرايس لاعب هولاندا احسن لعب صراحه واعر بزااف
هولندا و بجدارة
حصة تدريبية بالنسبة لمنتخب هولندا