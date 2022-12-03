هولندا تفوز على أمريكا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

2022-12-03 / 18:11
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هبة بريس - مكتب طنجة

حقق المنتخب الهولندي التأهل إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1، اليوم السبت 03 دجنبر، على أرضية استاد خليفة الدولي بالدوحة.

واففتح أهداف هولندا ممفيس ديباي في الدقيقة 10 قبل أن يضيف دالي بليند الهدف الثاني على بعد دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، فيما عزز دينزل دومفريس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

واكتفى المنتخب الأمريكي بهدف واحد حمل توقيع حجي رايت في الدقيقة 76.

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‫28 تعليقات

  5. مبروك للطواحين وباي باي لاحريكا الامبريالية .. واتمنى ان تكون اخر مشاركة لهم ..

  6. هولندا سبق وان عملت كل شي في كرة القدم ولم تحصد البطولة ربما في هذه النسخة غيرت من اسلوبها والبحث عن الفوز لا غير .

  14. مباراة غير لائقة بدور ال 16 ، شعرت بلحظة أنها مباراة ودية بين المنتخبين وليس مباراة حاسمة يخرج كل من يخسر

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